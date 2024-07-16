شكرا لقرائتكم خبر عن عصام هلال: الحوار الوطني وحد الجهود والآراء ومختلف القوى السياسية والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب عصام هلال، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، إن إدراج الحكومة الجديدة لتوصيات المرحلة الأولى وتوصيات الحوار الوطني الاقتصادي ضمن برنامجها خلال السنوات الثلاثة القادمة، دليل على حرصها على إجراء إصلاح حقيقي وشامل خلال الفترة القادمة.

وأضاف "هلال" في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن استئناف جلسات الحوار الوطني، تأكيد على تعزيز المشاركة السياسية والتعاون بين مختلف الأطياف، لتحقيق التنمية المستدامة والتشارك على أوسع مدى في صنع القرار الوطنى واستكمال بناء الجمهورية الجديدة.

وأشار إلى أن الحوار الوطنى ساهم في توحيد الجهود والآراء السياسية والحزبية، ومختلف القوى السياسية تسعى لتعزيز قدرات الدولة لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، خاصة أن الحوار خلق حالة كبيرة من الاصطفاف السياسي والحزبي لدعم العديد من الملفات الهامة.

وكان المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، صرح بأن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أكد أن برنامج الحكومة استند على استراتيجية مصر 2030 ومخرجات الحوار الوطني والاستراتيجيات المختلفة المعمول بها في مصر.

وأضاف "فوزي": "الحكومة تبنت ملفات كثيرة جدا من الوطني مثل المحليات والثقافة والهوية الوطنية وغيرها، والاعتماد على مخرجات الحوار الوطني كان واضحا، وهذا ذكاء من الحكومة".