الاحتلال يقتحم عدة بلدات في جنين مساء اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، بلدتي يعبد وعرابة وقريتي فقوعة وجلبون في محافظة جنين، وفقًا لـ"وفا".

وذكرت مصادر أمنية لـ"وفا"، أن جيش الاحتلال اقتحم بلدتي يعبد وعرابة وقريتي فقوعة وجلبون، وسير آلياته في شوارعها وداهم أحيائها، كما نشر فرقة مشاة في قرية جلبون، دون أن يبلغ عن أي اعتقالات.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، ثلاثة مواطنين عند حاجز عسكري، على مدخل مدينة أريحا الشمالي.

وأفاد مدير نادي الأسير في أريحا عيد براهمة لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان عند حاجز عسكري نصبته على المدينة الشمالي وهم: محمد سعد عبد الرحيم جلايطة، والأسير المحرر موسى سعد جلايطة، وخضر عبد سليمان بالو.