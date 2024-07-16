مقتل وإصابة 26 شخصا في اشتباكات ببنجلاديش

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت السلطات في بنجلاديش، اليوم الثلاثاء، مقتل 6 أشخاص وإصابة 20 آخرين من بينهم ثمانية من ضباط شرطة، خلال عدة اشتباكات بين متظاهري نظام الحصص (الكوتة) والشرطة ونشطاء موالين للحزب الحاكم في مناطق مختلفة من البلاد.

وأوضحت صحيفة "أوبزرفر بنجلاديش" المحلية، أنَّ الاشتباكات لا تزال مستمرة في بعض الأماكن، حيث يواصل المتظاهرون الاحتجاجات المطالبة بتغيير نظام التوظيف القائم على الحصص لجميع أنواع الوظائف الحكومية داخل البلاد.

وقال شهود عيان إنّ طلاب جامعات خرجوا، ظهر اليوم، في مسيرة لكن الشرطة أوقفتهم عندما حاولوا دخول الحرم الجامعي، ثم وقع اشتباك بين الشرطة والطلاب وأطلقت الشرطة الرصاص المطاطي على الطلاب.

من جانبها، أعلنت الشرطة إصابة ما لا يقل عن 20 شخصًا، من بينهم ثمانية من ضباط الشرطة، في اشتباك بين المتظاهرين لإصلاح نظام الحصص والشرطة في سيراججانج.

وأضافت أنَّ الاشتباك استمر لمدة ساعتين تقريبًا مع مطاردة ومطاردة مضادة، ما أدى إلى تحويل طريقا في المدينة إلى ساحة معركة، وللسيطرة على الوضع، أطلقت الشرطة أكثر من خمسين رصاصة مطاطية وقنابل غاز مسيل للدموع كما اعتقلت ثمانية أفراد وسط الاشتباك.

وأكدت الشرطة أنها ليس لديها أي اعتراض على الاحتجاج السلمي إلا أن المسيرة التي بدت عدوانية منذ البداية. وعندما حاول المتظاهرون دخول الطريق الرئيسي، أوقفتهم الشرطة، ما أدى إلى مواجهة حيث قام المتظاهرون بإلقاء الطوب والحجارة على الشرطة.

ويخصّص نظام الحصص في بنجلاديش أكثر من 50% من الوظائف الحكومية، أي مئات آلاف الوظائف، لفئات معينة من السكان بينها لأبناء مَن قاتلوا في سبيل الاستقلال في العام 1971.