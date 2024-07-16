المجلس الأوروبي ينتقد أوربان بسبب أوكرانيا

ياسر رشاد - القاهرة - انتقد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، الثلاثاء، رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان لقوله إنَّ الاتحاد الأوروبي لديه موقف "مؤيد للحرب" في أوكرانيا، وقال إنه ليس لديه تفويض لإجراء محادثات بشأن الصراع نيابة عن الاتحاد الأوروبي.

وأضاف ميشال، في رسالة إلى أوربان، أنَّ الرئاسة الدورية للمجلس ليس لها أي دور في تمثيل الاتحاد على الساحة الدولية، ولم تحصل على أي تفويض من المجلس الأوروبي للمشاركة في أي محادثات نيابة عن الاتحاد الأوروبي.

وتتولى المجر حاليًا الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، الذي يمثل الدول الأعضاء في الكتلة.