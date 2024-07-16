الاحتلال يعتقل 3 مواطنين بمدينة أريحا الشمالي مساء اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - في ضوء جرائمه الوحشية المتواصلة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، ثلاثة مواطنين عند حاجز عسكري، على مدخل مدينة أريحا الشمالي، وفقًا لـ"وفا".

وأفاد مدير نادي الأسير في أريحا عيد براهمة لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان عند حاجز عسكري نصبته على المدينة الشمالي وهم: محمد سعد عبد الرحيم جلايطة، والأسير المحرر موسى سعد جلايطة، وخضر عبد سليمان بالو.

وقد رسم مستعمرون، اليوم الثلاثاء، علم دولة الاحتلال الإسرائيلي على مجرى مياه نبع العوجا شمال مدينة أريحا.

وأفاد المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات لـ"وفا"، بأن مستعمرين اقتحموا مجرى مياه نبع العوجا شمال أريحا، وقاموا برسم علم دولة الاحتلال على القناة التي تجري عبرها المياه القادمة من النبع الرئيسي، واستفزوا المواطنين الذين يحضرون للتزود بالماء لهم ولمواشيهم.

وأضاف أن المستعمرين يسعون من خلال الاقتحامات المتكررة لنبع العوجا، إلى فرض السيطرة التدريجية على المياه، وصولا إلى حرمان المواطنين من الاستفادة منها، وكذلك كوسيلة ضغط لترحيل التجمعات البدوية قسرا من خلال حرمانهم من المياه.