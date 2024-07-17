اليمن.. رئيس مجلس القيادة يشدد على أهمية وفاء المانحين بخطة الاستجابة الإنسانية

محمد اسماعيل - القاهرة - صنعاء - (د ب أ)

شدد رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، اليوم الثلاثاء، على أهمية وفاء مجتمع المانحين بتعهداتهم لخطة الاستجابة الإنسانية عبر البنك المركزي اليمني، والتسريع في إجراءات نقل مقرات المنظمات الدولية، وشركائها المحليين إلى العاصمة المؤقتة عدن، والالتزام الصارم بالمركز القانوني للدولة العضو في الأمم المتحدة.

جاء ذلك خلال لقاء العليمي، بسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن ستيفين فايجن، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية "سبأ".

واستعرض اللقاء، مجالات التعاون الثنائي بين البلدين، ومستجدات الوضع اليمني، والتطورات الإقليمية، وعدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ووضع العليمي، السفير الأمريكي، أمام المستجدات المحلية، بما في ذلك الإصلاحات الاقتصادية والإدارية التي يقودها المجلس والحكومة، "وجهود الأشقاء والأصدقاء لإطلاق عملية سياسية شاملة بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودوليا".

و أكد في هذا السياق، أهمية دعم الإصلاحات الحكومية، وجهودها لردع أي تهديد للمركز القانوني للدولة، وفرض سيطرتها على كامل التراب الوطني، و تأمين خطوط الملاحة الدولية، والمنشآت الوطنية الحيوية للشعب اليمني.

وبحسب الوكالة، استمع العليمي من السفير الأمريكي، "إلى برامج الدعم الانمائي والإنساني المقدم من الولايات المتحدة ووكالاتها الدولية، بما في ذلك إعادة تأهيل قوات خفر السواحل اليمنية، وجهود مكافحة الإرهاب، والجريمة المنظمة".

ويعاني اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم، جراء الحرب المستمرة بين القوات الموالية للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا من جهة، ومسلحي جماعة الحوثي المدعومين من إيران، من جهة أخرى.