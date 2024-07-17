الغرف التجارية: إمكانية إنتاج سيارة مصرية متكاملة أمر متوقع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أعرب منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن تفاؤله بإطلاق الحكومة المصرية استراتيجية لتنمية صناعة السيارات، مؤكدًا أن إمكانية إنتاج سيارة مصرية متكاملة أمر متوقع، لكنه يتطلب اتخاذ إجراءات حاسمة.

وفي حواره لبرنامج "اقتصاد مصر"، أوضح زيتون أن تحقيق هذا الهدف يستلزم تقديم إعفاءات كاملة من الجمارك والضرائب على مكونات الإنتاج وخطوط الإنتاج.

وأشار إلى وجود اتفاقية شراكة أوروبية تسمح باستيراد السيارات الأوروبية الكاملة بدون جمارك، في حين يتم فرض جمارك بنسبة 7.5٪ على السيارات المجمعة محليًا من أصل كوري أو غيره، مما يرفع سعرها ويضعف قدرتها التنافسية.

وأشاد زيتون ببعض الحوافز التي تتضمنها الاستراتيجية المصرية، مثل تخصيص أراضٍ في المناطق الاقتصادية بقيمة رمزية، مشددًا على أهمية توفير إعفاءات جمركية شاملة على تصنيع السيارات وخطوط الإنتاج، لتعزيز القدرة على الإنتاج والتصدير.