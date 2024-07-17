مقتل شاب وإصابة شقيقه بطلقات نارية بسبب خلافات على أرض زراعية في قنا



محمد اسماعيل - القاهرة - قنا- عبدالرحمن القرشي:

لقي شاب مصرعه، وأصيب شقيقه بطلقات نارية، اليوم الثلاثاء، على يد ابن عمهم، بسبب خلافات على أرض زراعية بقرية أبودياب التابعة لمركز دشنا شمالي محافظة قنا.

البداية بتلقي اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور محمد فؤاد، مدير المرفق، يفيد ورود بلاغ بمصرع شاب وإصابة شقيقه بطلقات نارية بقرية أبودياب بمركز دشنا.

على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وبالانتقال والفحص تبين مصرع سلامة عبد الناصر، وإصابة شقيقه "محمد" بطلقات نارية على يد نجل عمهم ويدعى "عماد.ش" بسبب خلافات على أرض زراعية بقرية أبودياب، وجرى نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى قنا العام.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لاستكمال التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة.