شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني: الحوار الوطنى منصة حوارية للتعبير عن نبض الشارع والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن الحوار الوطنى أصبح معادلة صحيحة فى الحياة السياسية والحزبية خلال الفترة الأخيرة، وأصبح من الأدوات والآليات التى تعتمد على الدولة لبحث الملفات والمشاكل والقضايا وطرح الحلول والمقترحات بعد مناقشات مستفيضة، ولعل المخرجات الأخيرة خير دليل على الجهد الكبير المبذول من قبل الحوار الوطنى والقائمين عليه.

وأكد النائب عمرو هندى، أن الحوار الوطنى حصل على دفعة قوية بعد إدراج الحكومة الجديدة لتوصيات المرحلة الأولى وتوصيات الحوار الوطني الاقتصادي ضمن برنامجها خلال السنوات الثلاثة القادمة، قائلا:" الحوار الوطني عليه مسئولية كبيرة خلال الفترة المقبلة، بعد أن أصبح شريكا في صياغة سياسات الدولة المصرية باعتباره ممثلا للشعب المصري".

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الحوار سيبدأ سيطرح عدد من القضايا الجماهيرية للحوار خلال الفترة المقبلة، من بينها الدعم، وهو القضية التي تهم ملايين الأسر المصرية من مستحقى الدعم، مؤكدا أن حوكمة الدعم أصبحت ضرورة مُلحة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة المصرية، مشددا على ضرورة أن تكون حزمة الدعم مصحوبة بإجراءات حمائية تحمى المواطن من ارتفاع جديد في معدلات التضخم، لذلك من الضروري التوافق على ربط بين قيمة الدعم بالتضخم ومعدل زيادة الأسعار.

وأضاف هندى، أن جدية الحكومة في التعامل مع مخرجات الحوار بثت حالة من الحماس والجدية لدى جميع المشاركين من مختلف الأطياف السياسية، لافتا إلى أن ملايين الأسر المصرية تتعلق أنظارها بالحوار الوطني الأن في انتظار فتح ملفات تهم المواطنين فى مختلف القطاعات، مؤكدا أن الحوار الوطنى الأن هو منصة حوارية مهمة للتعبير عن نبض الشارع.