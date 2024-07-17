شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجيل: الحكومة حريصة على ترجمة توصيات الحوار الوطني لبرامج تنفيذية والان مع تفاصيل الخبر

أكد ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطى، أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الذى أكد فيها على تواصل حكومته المستمر مع مجلس أمناء الحوار الوطني؛ عبر جلسات نوعية متخصصة من الوزراء المعنيين، تبرز الحرص على ترجمة توصيات ومخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطنى لبرامج تنفيذية، مشيرا إلى أهمية انعقاد هذه الجلسات النوعية لمعالجة المشاكل والأزمات التى وضعت مخرجات الحوار الوطنى روشتة لها.

واعتبر في تصريح لـ"الخليج 365" أنها تأتي تلبية للوعد الرئاسى الذي أكد على أهمية ترجمة الحكومة للتوصيات والمخرجات إلى قرارات تنفيذية أو تعديلات تشريعية لافتا إلى أن هناك توصيات كثيرة للحوار الوطنى يستلزم لتطبيقها تعديلات تشريعية وخاصة فى المحور السياسى.

وثمن رئيس حزب الجيل إسناد رئيس مجلس الوزراء مهام التنسيق فى تلك الملفات مع الوزراء المعنيين للمستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، منوها إلى أنه ملم بكل مخرجات وتوصيات الحوار الوطنى بصفته رئيس الإمانة الفنية له.

كما أشاد "الشهابي" بقرار رئيس مجلس الوزراء بعقد اجتماع دوريّ مع اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء ومجلس أمناء الحوار الوطني، وبحضوره ؛ لمتابعة تنفيذ المخرجات، مشددا أن انعقاد المرحلة الثانية للحوار ،التى تتوازى مع انعقاد اللجان النوعية المتخصصة مع الوزراء المعنيين مع مجلس الأمناء يحقق دعوة الرئيس السيسى لمناقشة باقى القضايا التى لم تناقشها المرحلة الأولى واى قضايا جديدة تطرأ على السطح فى المحاور المختلفة.