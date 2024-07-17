استطلاع لـ"رويترز": 4 من كل 5 أميركيين يخشون أن تنزلق البلاد للفوضى وتقدم طفيف لترامب على بايدن

كشف استطلاع لوكالة "رويترز"، ان "4 من كل 5 أميركيين يخشون أن تنزلق البلاد إلى الفوضى"، لافتا الى ان "الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب يتقدم بشكل طفيف على الرئيس الأميركي جو بايدن بنسبة 43% مقابل 41% بين الناخبين المسجلين"، وذلك للانتخابات الرئاسية.

وأمس، اختار الحزب الجمهوري الأميركي رسميا دونالد ترامب مرشحا للرئاسة في مواجهة الرئيس جو بايدن الساعي لولاية ثانية في انتخابات تشرين الثاني.

وحصد الرئيس السابق أصوات غالبية المندوبين في المؤتمر الوطني للحزب، في تصويت لا يزال جاريا، علما بأنه من المفترض أن يقبل هذا الترشيح رسميا الخميس.

وكان قد وقع إطلاق النار بينما كان ترامب يلقي خطاباً أمام حشد من مؤيديه في تجمع انتخابي بولاية بنسلفانيا، السبت، ما من شأنه أن يزيد حدة التوتر السياسي مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني.

وقام عناصر جهاز الخدمة السرية على الفور، باصطحاب ترامب إلى خارج موقع التجمع، بينما كانت الدماء تسيل على وجهه، نتيجة إصابته في أذنه.