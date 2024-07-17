شكرا لقرائتكم خبر إسقاط جوي سعودي يرسم الابتسامة في غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ارتسمت الابتسامة على وجوه عدد من الشباب والفتيات في غزة بعد حصولهم على المساعدات التي أسقطتها المملكة جوا عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، للمتضررين في قطاع غزة، بالتعاون مع الأردن.

وكشف مركز الملك سلمان للإغاثة أن عملية الإنزال الجوي للمواد الغذائية جرت في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة التي يتواجد فيها مئات الآلاف من النازحين، بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية بهدف كسر إغلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي المعابر الحدودية.

وقال «إن عمليات الإسقاط تأتي امتدادا للدور التاريخي المعهود للمملكة بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر به، ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، والتي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.