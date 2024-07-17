شكرا لقرائتكم خبر إعدام 5 خوارج جنوب الصومال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت السلطات الصومالية أمس حكم الإعدام بحق خمسة عناصر من حركة الشباب في مدينة كيسمايو بجنوب البلاد.

ووفق وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، نفذت محكمة القوات المسلحة الوطنية لولاية جوبالاند، حكم الإعدام بحق خمسة من عناصر «ميليشيات الخوارج» كانوا أدينوا في السابق بجريمة القتل المخطط وتنفيذ الانفجارات في مدينة كيسمايو.

وقال مدعي عام المحكمة العقيد إسماعيل عبدي علي «إن كل من يرتكب جريمة القتل سيتم تقديمه إلى العدالة لينال جزاء فعلته».

وتعد كيسمايو العاصمة التجارية لجوبالاند، وهو إقليم في جنوبي الصومال لا تزال أجزاء منه خاضعة لسيطرة حركة الشباب.