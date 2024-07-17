شكرا لقرائتكم خبر الحوثيون يستبدلون مديري المدارس بقيادات سلالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقدمت ميليشيات الحوثي على إقالة عدد كبير من مديري ومديرات المدارس الحكومية بمناطق سيطرتها واستبدالهم بقيادات سلالية، فضلا عن تحويل المنهج الدراسي إلى السوق السوداء وبيعه بأسعار خيالية مع بداية العام الدراسي.

وفيما حذر مراقبون وتربويون من خطوات الحوثي على مستقبل الأجيال وتفخيخ عقولهم بالمنهج والأداء العقائدي الطائفي، فرضت الميليشيات الإرهابية على التجار ومديري الشركات والمؤسسات الخاصة في عدد من المحافظات بمناطق سيطرتها جبايات جديدة، بالتزامن مع ما تسمى مناسبة عاشوراء؛ وعد ناشطون أن ما تقوم به الجماعة هو تهديد لهوية الشعب الوطنية وتأصيل للفكر الحوثي السلالي وتعميق للطائفية في المجتمع اليمني.

من جهة أخرى أعلن الجيش الأمريكي أمس، تدمير 5 مسيرات تابعة للحوثيين، وقالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، إن قواتها تمكنت خلال الـ24 ساعة الماضية من تدمير 5 طائرات دون طيار تابعة للحوثيين، 3 منها فوق البحر الأحمر و2 فوق المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وذكرت أن تدمير تلك الطائرات جاء بعد ما تقرر أنها تمثل تهديدا وشيكا للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة، وأشارت إلى أنه يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمنا.

وكشفت القيادة المركزية الأمريكية عن هجومين جديدين شنهما المتمردون الحوثيون في اليمن، على سفينة تحمل الزيت، وناقلة نفط خام تديرها اليونان في البحر الأحمر.

وشن الحوثيون هجمات عدة على سفينة «إم تي بنتلي I»، وهي ناقلة ترفع علم بنما وتديرها موناكو في البحر الأحمر، وتحمل شحنة من الزيت النباتي من روسيا إلى الصين، واستخدم الحوثيون 3 قوارب في هذا الهجوم، زورقا مسيرا واحدا وقاربين صغيرين.

وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية أن الحوثيين هاجموا ناقلة النفط الخام (إم تي كيوس لايون)، وهي ناقلة نفط خام لجزر مارشال وترفع العلم الليبيري وتديرها اليونان بواسطة زورق مسير في البحر الأحمر، وتسبب الزورق المسير في حدوث أضرار، لكن لم تطلب السفينة (إم تي كيوس لايون) المساعدة.

مشاهدات يمنية: