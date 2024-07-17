شكرا لقرائتكم خبر القبض على مسؤول بولندي بتهمة الفساد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



- بواسطة أيمن الوشواش - ألقت السلطات في بولندا القبض على النائب السابق لوزير العدل في البلاد مارسين رومانوفسكي للاشتباه في تورطه في فساد. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ألقت السلطات في بولندا القبض على النائب السابق لوزير العدل في البلاد مارسين رومانوفسكي للاشتباه في تورطه في فساد. وأعلن مكتب المدعي العام في وارسو يوم الاثنين أن إلقاء القبض يأتي على خلفية مخالفات تتعلق بمؤسسة لضحايا الجريمة. ويجري التحقيق مع رومانوفسكي للاشتباه في ارتكابه 11 جريمة جنائية، بما في ذلك الاشتباه في عضويته بمنظمة إجرامية.

كانت هذه تفاصيل خبر القبض على مسؤول بولندي بتهمة الفساد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.