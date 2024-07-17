8 قتلى من العسكريين في هجوم إرهابي بباكستان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لقي ثمانية جنود مصرعهم جراء هجوم شنه مسلحون على معسكر للجيش شمال غرب باكستان.
وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني، أن الهجوم نفذه مسلحون عبروا الحدود من أفغانستان وهاجموا معسكرا في منطقة بانو شمال غرب باكستان، مضيفا أن المسلحين فجروا سيارة مفخخة في مدخل المجمع، ثم تبادلوا إطلاق النار مع الجنود المأمورين بحماية المعسكر.
وذكر أن قوات الجيش تمكنت من القضاء على الإرهابيين الذين نفذوا الهجوم، حيث كان عددهم عشرة أشخاص مدججين بالأسلحة، ثم واصلت عمليات التمشيط للتأكد من خلو المنطقة من أي عناصر أخرى على صلة بالإرهابيين.
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