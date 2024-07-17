بايدن ينتقد اللهجة التحريضية لترمب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - على الرغم من دعواته الأخيرة للوحدة وضبط النفس في أعقاب محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، عاد الرئيس الأمريكي جو بايدن لاتهام منافسه الجمهوري بتبني لهجة تحريضية.

وقال بايدن للمذيع ليستر هولت بشبكة «ان بي سي»، بعد يومين من إصابة ترمب في حادث إطلاق نار أثناء تجمع انتخابي في بنسلفانيا «إن ترمب يتحدث عن أنه سوف يكون هناك حمام دماء في حال خسارته».

وقال بايدن، الذي أكد في أعقاب الهجوم على الحاجة لخفض حدة سياساتنا، إن لهجة ترمب، وليس لهجته هي التي أشعلت الحملة الانتخابية قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل.