شكرا لقرائتكم خبر شقيقة كيم: سنعاقب كوريا الجنوبية على منشوراتها القذرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذرت كيم يو جونج، الشقيقة ذات النفوذ للزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، أمس، من أن كوريا الجنوبية ستواجه عواقب «مدمرة» حال سماحها للمنشقين الكوريين الشماليين بمواصلة إرسال منشورات مناهضة لبيونج يانج إلى الشمال.

وقالت كيم، نائبة مدير الإدارة في حزب العمال الحاكم، إن كوريا الشمالية ستغير حتما أسلوب ردها، إذا واصل المنشقون حملات المنشورات ضد الشمال.

وفي بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية قالت كيم، إن الشمال اكتشف 29 بالونا كبيرا يحمل مثل هذه المنشورات بالقرب من الحدود بين الكوريتين ومناطق أخرى. وزعمت كيم، أنه تم اكتشاف «منشورات وأشياء قذرة» في 17 مكانا في المنطقة الحدودية ومناطق أخرى من بلادها، ودانت مثل هذا العمل ووصفته بأنه «خطوة قذرة»، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

ونشرت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية صورا نادرة، تظهر حرق المنشورات القادمة من كوريا الجنوبية. ومنذ أواخر مايو الماضي، أرسلت كوريا الشمالية أكثر من ألفي بالون مملوء بالقمامة إلى الجنوب، في خطوة انتقامية ضد المنشورات المناهضة لبيونج يانج، التي أرسلها منشقون كوريون شماليون من الجنوب إلى الشمال.