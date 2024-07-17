مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

ابوظبي - سيف اليزيد - القدس (وكالات)

أفاد تقرير فلسطيني باقتحام مستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك، أمس، بحماية الشرطة الإسرائيلية. ووفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا»، أدى المستوطنون صلوات تلمودية خلال اقتحامهم المسجد الأقصى. وأفاد شهود عيان بأن مستوطنين دخلوا بأكثر من مجموعة، وأن شرطة الاحتلال حولت البلدة القديمة إلى ثكنة عسكرية، وانتشر مئات من عناصر الشرطة على مسافات متقاربة عند بوابات الأقصى. وشددت قوات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، وفرضت قيوداً على دخول المصلين.

في الأثناء، أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس، فرض عقوبات على خمسة أفراد وثلاثة كيانات إسرائيلية، وقال إنهم مسؤولون عن انتهاكات خطيرة وممنهجة لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وتضم القائمة مجموعة «تساف 9» التي قالت إنها سدت الطريق أمام شاحنات المساعدات الإنسانية التي تنقل الغذاء والماء والوقود إلى غزة.