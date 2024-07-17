انتخاب كاغامي رئيساً لرواندا مجدداً

ابوظبي - سيف اليزيد - كيغالي (وكالات)

بات فوز الرئيس الرواندي بول كاغامي في الانتخابات الرئاسية شبه مؤكّد مع حصوله على 99.15 % من الأصوات التي فُرزت حتى مساء أمس، ما يمهّد لمنحه فترة ولاية أخرى في منصب الرئاسة.

وبذلك، سيتمكن كاغامي من تحقيق نتيجة أعلى من تلك التي حققها في الانتخابات الرئاسية لعام 2017، والتي بلغت 98.79 %، وذلك بعدما حصل عام 2003 على 95.05 % من الأصوات ثم على 93.08 % عام 2010.

ويتولى بول كاغامي (66 عاماً) مقاليد الحكم في رواندا منذ مارس عام 2000، وقد شغل في بادئ الأمر منصبَ نائب الرئيس، ثم أصبح وزيراً للدفاع، قبل أن يصبح الرئيس السادس للبلاد بعد ما انتخبه البرلمان إثر استقالة الرئيس باستور بيزيمونغو. وأُعيد انتخاب كاغامي ثلاث مرات بالاقتراع العام في أعوام 2003 و2010 و2017.

ويحظى كاغامي بشعبية كبيرة، كونه أعاد البلاد إلى مسار التنمية بعد الحرب الأهلية المدمرة، ولذا يقدّمه قادةٌ غربيون وأفارقة على أنه نموذج لقيادة النجاح التنموي.

