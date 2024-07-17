سحب رعدية ورياح .. تفاصيل حالة الطقس بالسعودية اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - كشف المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية حالة الطقس اليوم الأربعاء موضحًا أنه لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات مناطق نجران، جازان وعسير.



وتابع المركز، تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول طريق الساحل الواصل إلى جازان.

وأشار الرياح في البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة تصل سرعتها إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة جنوباً باتجاة مضيق باب المندب.

ارتفاع الموج

من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى اعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة جنوباً باتجاة مضيق باب المندب

حالة البحر

خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة جنوباً باتجاة مضيق باب المندب

وأوضح، الرياح في الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة تصل سرعتها إلى 38 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط.

ارتفاع الموج

من نصف المتر الى متر .

حالة البحر

خفيف الموج

وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى في المدن كالاتي:

مكة المكرمة 43 33

المدينة المنورة 42 32

الرياض 46 30

جدة 41 31

الدمام 47 31

الطائف 32 24