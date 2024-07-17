للمرة الأولى.. الأزهر يجمع الطلاب الوافدين على مائدة إفطار جماعي في ذكرى عاشوراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أقام الأزهر الشريف إفطارًا جماعيًا ضخما احتفالًا بذكرى عاشوراء، لطلاب العلم الوافدين من مختلف دول العالم، وذلك في صحن الجامع الأزهر الشريف، ويشهد الاحتفال الذي يقام على مدار ثلاثة أيام بدأ من أمس ويستمر للغد تقديم 12 ألف وجبة إفطار للطلاب الوافدين موزعة على أيام الاحتفال.

وحرص الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، على المشاركة في الإفطار، وتفقد تجهيزاته، والتواصل مع الطلاب والاستماع إلى احتياجاتهم ومقترحاتهم، كما أشاد بجهود القائمين على تنظيم الفعالية. وأكد فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، على مواصلة الأزهر لدوره في رعاية ودعم الطلاب الوافدين من مختلف أنحاء العالم، إيمانًا منه بأهمية دورهم في نشر العلم والمعرفة وتعزيز القيم الإسلامية السمحة في جميع أنحاء المعمورة، مشيرًا إلى أن إقامة مثل هذه الفعاليات تعزز من مكانة الازهر كمنارة علمية وثقافية عالمية، رائدة في نشر القيم الإسلامية السمحة وتعزيز الحوار بين الثقافات.

جدير بالذكر أن الازهر ينظم هذا الإفطار الجماعي للطلاب الوافدين للمرة الأولى احتفالًا بذكرى عاشوراء، حيث يقدم 12 ألف وجبة إفطار طوال أيام الاحتفال، تم توزيع 3 آلاف وجبة يوم الإثنين، و6 آلاف وجبة يوم الثلاثاء، و3 آلاف وجبة غدًا الأربعاء، في إطار الدور الإنساني الذي يقوم به الأزهر في خدمة ورعاية أبنائه الوافدين ضيوف مصر.