داعش يتبنى الهجوم على مسجد الوادي الكبير بالعاصمة العمانية مسقط

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قالت وكالة "رويترز" البريطانية للأنباء، اليوم الثلاثاء، إن تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" أعلن مسؤوليته عن الهجوم في باحة مسجد الوادي الكبير بالعاصمة مسقط في سلطنة عمان.

وأعلنت شرطةُ سلطنة عمانَ والأجهزة العسكرية والأمنية إنهاء إجراءات التعامل مع حادثة إطلاق النار التي وقعت مساء أمس الاثنين بمنطقة الوادي الكبير في محافظة مسقط.

وأضافت أن الحادثة أسفرت عن وفاة خمسة أشخاص و"استشهاد" أحد رجال الشرطة و مقتل الجناة الثلاثة إضافة إلى إصابة (28) شخصًا من جنسيات مختلفة بينهم (4) أشخاص أثناء تأدية واجبهم الوطني من رجال الشرطة ومنتسبي هيئة الدفاع المدني والإسعاف تم نقلهم إلى المؤسسات الصحية لتلقي العلاج، وتتواصل عمليات التحري والبحث والتحقيقات في ملابسات الحادثة،بحسب وكالة الأنباء العمانية .

وشددت شرطة عمان السلطانية على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الالتفات للمعلومات الصادرة من الجهات غير الموثوقة.

كانت شرطة عمان قد ذكرت في وقت سابق أن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب آخرون في إطلاق نار بمحيط مسجد بمنطقة الوادي الكبير بالعاصمة مسقط.