عبر رسالة صوتية.. نائبة بايدن تدعو لمناظرة مع مرشح ترامب لرد الاعتبار

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أفادت تقارير إعلامية، مساء الثلاثاء، بأن نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، كاميلا هاريس دعت، المرشح الجمهوري لمنصب نائب ترمب، جيه دي فانس لمناظرة في 13 أغسطس المقبل، وفق ما أوردته "العربية" في بيان عاجل.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، في وقت سابق من اليوم، أن فانس تجاهل اتصالا هاتفيا من هاريس، لإجراء مناظرة تلفزيونية.

وكشفت الشبكة الأمريكية، أن فانس لم يرد على الاتصال الهاتفي من هاريس لأنه جاء عبر رقم مجهول، ما دفعها إلى ترك رسالة صوتية تدعوه فيها إلى مناظرة متلفزة.

وأشارت "سي إن إن"، إلى أنه من المتوقع أن تُجرى المناظرة في وقت لاحق من الصيف، موضحة أن حملة الرئيس جو بايدن وافقت على إجرائها في 23 يوليو الجاري، أو 13 أغسطس المقبل.

وأكدت أن حملة المرشح الجمهوري ترامب، لم ترفض دعوة من محطة "سي بي إس نيوز" الأمريكية، كما وافقت على دعوة مماثلة من قناة "فوكس نيوز".

وفي وقت سابق، أبدت هاريس استعدادها لإجراء مناظرة مع مرشح ترامب لمنصب نائب الرئيس بغض النظر عمن سيكون.

جاءت دعوة نائبة الرئيس الديمقراطية، في أعقاب الإعلان الرسمي عن ترشيح الحزب الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب لخوض المنافسة الرئاسية في نوفمبر المقبل، واختيار شريكه في الحملة الانتخابية جيه دي فانس ليكون نائبا له حال فوزه بالرئاسة.