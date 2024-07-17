وزير الزراعة يكشف موعد انخفاض سعر البطاطس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن عملية تصدير الحاصلات الزراعية تتم تدريجيًا وفقًا لطلبات السوق المحلي والعالمي، موضحًا أن الارتفاع الحالي في أسعار بعض الخضروات مثل البطاطس ليس بسبب نقص المعروض بل يعود إلى انتهاء الموسم التخزين لتلك المحاصيل.

وقال فاروق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "لسنا في موسم البطاطس والموجود حاليا في الأسواق هو المخزن، وهناك مشكلة عالمية في البطاطس هذا العام وارتفاع أسعارها كان على مستوى العالم وليس مصر فقط".

وأشار فاروق، إلى أن الأسعار ستعود إلى معدلاتها الطبيعية مع بداية العروة الجديدة من البطاطس في شهر نوفمبر المقبل.

وشدد فاروق على توفر الإنتاج الكافي من محصول الأرز داخل مصر، موضحا أن زراعة الأرز تعد من الزراعات الشرهة لاستهلاك المياه، ولذا تعمل وزارة الزراعة على تنظيم وتقنين زراعته للحفاظ على الموارد المائية المتاحة.

وأضاف الوزير أنه يجري حاليًا العمل على تعزيز دور مركز البحوث الزراعية لتعظيم الاستفادة منه في إيجاد حلول علمية للإشكاليات التي تواجه الزراعة والفلاحين، وأنه يرحب باستقبال مقترحات أعضاء لجنة الزراعة بمجلس النواب وأيضًا المزارعين وتذليل العقبات التي يواجهونها لتحقيق تطلعاتهم وآمالهم.

وأشار وزير الزراعة إلى أنه بصدد الإعداد لإطلاق حملات كبرى للتلقيح الصناعي للحيوانات لتحسين سلالات الماشية وزيادة الإنتاجية من الألبان واللحوم، وهو ما سيسهم بدوره في تعزيز الأمن الغذائي وتوفير الاحتياجات الغذائية اللازمة للمجتمع.