وزير الصحة يكشف موعد انتهاء أزمة نواقص الأدوية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، إنه من المنتظر انتهاء أزمة نواقص الأدوية في غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر على الأكثر.

وأضاف "عبددالغفار خلال لقاء مع محرري وزارة الصحة، الثلاثاء، أن تفاقم هذه الأزمة يعود إلى ما شهدته مصر في فترة سابقة من أزمة في العملة الأجنبية، ما أثر على استيراد المواد الخام.

وأوضح أنه بسبب الأزمات العالمية قامت الوزارة بوضع أولويات في توفير المستلزمات الطبية والأدوية، لافتا إلى أن الأولوية كانت لتوفير أدوية المناعة والأورام والقساطر المخية والقلبية، والتخدير لعدم توقف العمليات الجراحية.

وشدد على أن 91 بالمئة من الأدوية المتداولة في مصر "محلية الصنع"، في حين نستورد 9 بالمئة فقط من احتياجاتنا الدوائية.