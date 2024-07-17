حدث ليلا| السيسي يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الفرنسي.. وموجة حارة جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عمرو صالح:

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث المهمة، وكان أبرزها ما يأتي:

الأرصاد تحذر: بداية موجة شديدة الحرارة في هذا الموعد

أكد الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الشعور بارتفاع درجات الحرارة يعود إلى ارتفاع نسبة الرطوبة، مما يجعل الحرارة المحسوسة تزيد عن معدلها الطبيعي.. اضغط للمزيد

شيخ الأزهر يستقبل وزير الأوقاف السابق.. ماذا دار بينهما؟

استقبل فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء بمشيخة الأزهر، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق..اضغط للمزيد

الغرف التجارية: إمكانية إنتاج سيارة مصرية متكاملة أمر متوقع

أعرب منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن تفاؤله بإطلاق الحكومة المصرية استراتيجية لتنمية صناعة السيارات، مؤكدًا أن إمكانية إنتاج سيارة مصرية متكاملة أمر متوقع، لكنه يتطلب اتخاذ إجراءات حاسمة...اضغط للمزيد

للمرة الأولى.. الأزهر يجمع الطلاب الوافدين على مائدة إفطار جماعي في ذكرى عاشوراء

أقام الأزهر الشريف إفطارًا جماعيًا ضخما احتفالًا بذكرى عاشوراء، لطلاب العلم الوافدين من مختلف دول العالم، وذلك في صحن الجامع الأزهر الشريف، ويشهد الاحتفال الذي يقام على مدار ثلاثة أيام بدأ من أمس ويستمر للغد تقديم 12 ألف وجبة إفطار للطلاب الوافدين موزعة على أيام الاحتفال...اضغط للمزيد

بروتوكول تعاون بين بحوث الصحراء و"شلاتين للثروة المعدنية"

وقع الدكتور حسام شوقى رئيس مركز بحوث الصحراء، برتوكول تعاون مع الجيولوجي شريف الشهاوي رئيس شركة شلاتين للثروة المعدنية...اضغط للمزيد

صندوق التنمية الحضرية يطرح مشروع "فسطاط فيو" بالقاهرة الخديوية

أعلن صندوق التنمية الحضرية، عن فتح باب الحجز المشروع "فسطاط فيو"، المشروع العملاق متعدد المراحل والذي يهدف لتحويل منطقة الفسطاط التاريخية في قلب القاهرة..اضغط للمزيد

"تدمير إنسانة بضغطة زر".. مجدي الجلاد يعلق على أزمة فيديو هدير عبدالرازق

علق الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة أونا للصحافة والإعلام التي تضم مواقع (الخليج 365 - يلا كورة - الكونسلتو - شيفت)، على أزمة تسريب فيديو للبلوجر هدير عبدالرازق التي أثارت الجدل وتصدرت قوائم الأكثر رواجا وبحثا على مواقع التواصل الإجتماعي خلال الأيام الماضية...اضغط للمزيد

السيسي يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الفرنسي لبحث وقف إطلاق النار في غزة

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون...اضغط للمزيد

رئيس الوزراء يلتقي سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة

التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، السفير صالح بن عيد الحصيني، سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر، في مستهل عمله بالقاهرة..اضغط للمزيد

بداية موجة حارة.. الأرصاد تكشف حالة طقس غداً

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة غدا الأربعاء 17 يوليو 2024، على معظم أنحاء البلاد...اضغط للمزيد