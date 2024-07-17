بحضور وزير الشباب والرياضة.. بنك أبوظبي الأول مصر يرعى الرياضيات الناشئات عبر منصة " Women in Sports"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

أعلن بنك أبوظبي الأول مصر رعاية الرياضيات الناشئات عبر منصة Women in Sports، وذلك خلال مؤتمر صحفي للاحتفال بـ الناشئات الرياضيات اللاتي تم اختيارهن بالمنصة، وذلك بحضور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم بحضور اللجنة المتخصصة التي تضم اثنين من خبراء الرياضة وهم شريف العريان بطل البنتاثلون الحديث وآية مدني لاعبة البنتاثلون السابقة، بالإضافة إلى مريم السمني، رئيس قطاع التجزئة المصرفية بالبنك وتامر يسري، مؤسس تايم أوت للرياضة والترفيه.

ويقوم بنك أبوظبي الأول مصر من خلال المنصة برعاية 12 ناشئة رياضية هذا العام، تم اختيارهم عن طريق لجنة متخصصة، حيث تتولى اللجنة مهمة مراجعة ومتابعة أداء كل ناشئة منهن والتأكد من تطورها حسب مؤشرات الأداء. كما تتيح المنصة الإلكترونية اضغط هنا

للناشئات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 13 و20 عامًا والطامحات لتحقيق إنجاز رياضي مثل التأهل لدورات الألعاب الأولمبية؛ فرصة للحصول على الرعاية اللازمة بما في ذلك الدعم المالي والمعنوي لمدة تصل إلى 3 سنوات.

وتضم المنصة لجنة متخصصة لاختيار الناشئات تضم شريف العريان بطل البنتاثلون الحديث ورياضات مبارزة السلاح والرماية والمشارك في أولمبياد برشلونة 1992، والذي يشغل حاليًا منصب عضو المجلس التنفيذي للجنة الأوليمبية المصرية، ورئيس رياضة البنتاثلون في مصر، ورئيس النشاط الرياضي في الجامعة الأمريكية بالقاهرة ونائب رئيس الاتحاد الدولي للبنتاثلون الحديث ورئيس اتحاد الخماسي الحديث المصري؛ إلى جانب اّية مدني لاعبة البنتاثلون السابقة والمشاركة في 3 دورات أولمبية متتالية والفائزة بكأس العالم 2011 والتي تشغل حاليًا مناصب في اللجنتين الاولمبية الدولية والمصرية والبرلمان المصري.

كما تضم اللجنة ممثل عن بنك أبوظبي الأول مصر وهي الأستاذة مريم السمني، رئيس قطاع التجزئة المصرفية بالبنك؛ والأستاذ تامر يسري مؤسس تايم أوت للرياضة والترفيه الرائدة في التسويق والإدارة الرياضية في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وقال أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، "نؤكد على دعمنا الثابت للكيانات الشبابية، التي تساهم في استكمال خطة الدولة المصرية في قطاعي الشباب والرياضة عبر وضع رؤية عمل ومستهدفات مستقبلية بحلول 2030. إذ نحرص على تشجيع مساهمات القطاع الخاص في دعم قطاع الرياضة، وعلى تأسيس نظام لدعم الأبطال الرياضيين في مختلف الاتحادات، وذلك عبر بناء شراكات وتوقيع مذكرات تفاهم لإتاحة الفرصة لتقديم برامج رعاية للرياضيين.

ويأتي ذلك بهدف مساندة الأبطال الرياضيين واكتشاف الموهوبين منهم، بالإضافة إلي تقديم الدعم للأبطال الرياضيين الواعدين الأولمبيين وإعدادهم وتأهيلهم للمنافسة لتحقيق نتائج مشرفة وحصد الميداليات في مختلف البطولات الدولية."

وقال محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبوظبي الأول مصر، "ترتكز استراتيجيتنا للعمل في مصر على عدة محاور مهمة إذ تجسد منصة Women in Sports جهودنا المستمرة لدعم الرياضة وتمكين المرأة عبر توفير الأدوات اللازمة والنُهُج العلمية الصحيحة للناشئات بهدف تشجيعهن على تحقيق إنجازات رياضية ترقية لتاريخ مصر الرياضي وتعزز من دور المرأة المصرية به؛ وذلك انعكاسا لشعارنا "النجاح بيبني نجاح"، وتماشيًا مع جهود الدولة في هذا الشأن."

وقالت مريم السمني، رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك أبوظبي الأول مصر "يحرص بنك أبوظبي الأول مصر أن تكون منصة Women in Sports استثمارًا استراتيجيًا في المجتمع المصري، حيثما نؤمن بقدرة الرياضة على تحقيق التنمية المجتمعية المنشودة، إلى جانب إيماننا العميق بقدرة المصريات على النجاح في كافة المجالات، خاصة الرياضة.

ووقع الاختيار هذا العام على 12 ناشئة رياضية وهي فريدة أبو هاشم (الخماسي الحديث)، وسارة السماني (السباحة)، وحنين رمضان (الخماسي الحديث)، وسما أيمن (الخماسي الحديث)، وأسيل أسامة (رياضة رمي الرمح)، وفاطمة غانم (جودو)، وخديجة محمد (الجمباز الترامبولين)، وسلمى الزيات (تنس بادل)، وفريدة عثمان (بادل تنس)، ومليكة تيمور (اسكواش)، وجنى حسام (تنس)، وجنى خطاب (التايكوندو).

فيما تمثل منصة "Women in Sports " استكمالًا لمبادرة بنك أبوظبي الأول مصر لدعم دور المرأة المصرية في الرياضة، والتي تعد جزءًا من جهود البنك في دعم مختلف فئات المجتمع المصري، وخاصة المرأة والشباب، في تحقيق أحلامهم وشغفهم عبر توفير الدعم اللازم لهم؛ وذلك كجزء لا يتجزأ من استراتيجية المسؤولية المجتمعية للبنك، والتي تتضمن أيضًا دعم الصناعات الإبداعية والفنية، علاوة على دعم الاستدامة، وذلك تحقيقًا للتنمية المستدامة لما لها من أثر إيجابي على دفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر.