شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجيل: كل توصيات الحوار الوطنى موجودة فى خطة الحكومة بالوزارات المختلفة والان مع تفاصيل الخبر

أكد ناجي الشهابى رئيس حزب الجيل الديمقراطي، على أهمية إدراج توصيات الحوار الوطني في برنامج الحكومة، قائلًا: "إن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي عندما دعا للحوار الوطني أصبحت الحكومة تقوم بتنفيذها على أرض الواقع".

وأضاف الشهابي، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تلقى توصيات المرحلة الأولى من الحوار ووضعها في صدر حكومته الجديدة، وهذا يؤكد أن هناك تكاملًا في الأدوار، مؤكدا: شهدنا مفاجأة ضخمة جدًا من رئيس الوزراء عندما جعل توصيات الحوار الوطني التي بلغت 152 توصية بصفة عامة في صدر برنامجه الحكومي، وتحدث عنها أكثر من مرة عن تنفيذ تلك التوصيات فهي شغله الشاغل بالحكومة الجديدة.

وأشار رئيس حزب الجيل الديمقراطي إلى أن كل توصيات الحوار الوطني موجودة في خطة الحكومة بالوزارات المختلفة، وهذا الأمر نعتبره عنوانًا للجمهورية الجديدة، فكل ما وعد به الرئيس السيسي يتم تنفيذه على أرض الواقع.