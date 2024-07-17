استشهاد 5 مواطنين وإصابة آخرين في قصف الاحتلال بقطاع غزة

ياسر رشاد - القاهرة - استشهد 5 مواطنين وأصيب آخرون، الليلة، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي لمنزل شرق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن طيران الاحتلال قصف منزلا لعائلة أبو حمدة شرق مخيم النصيرات، ما أدى إلى استشهاد 5 مواطنين وإصابة آخرين، جرى نقلهم إلى مستشفى العودة.

وأصيبت طفلة برصاص الاحتلال أثناء تواجدها في ساحة مدرسة تؤوي نازحين شرق المخيم. كما قصفت مدفعية الاحتلال مناطق غرب المخيم، ما أسفر عن وقوع عدة إصابات.

واستشهد 7 مواطنين وأصيب آخرون في قصف طيران الاحتلال منزلا لعائلة دياب في بلدة الزوايدة وسط القطاع.

وفي رفح جنوب القطاع، استشهد 5 مواطنين في غارة شنها طيران الاحتلال على حي تل السلطان غرب المدينة.

واستشهد مواطن في قصف طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال مدخل بلدة بيت حانون شمال القطاع.

وكانت قوات الاحتلال قد ارتكبت مجزرة جديدة بقصفها مدرسة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات، ما أسفر عن ارتقاء 23 شهيدا وإصابة أكثر من 70 إصابة. كما استشهد 17 مواطنا وأصيب 26 آخرون في غارة للاحتلال استهدفت منطقة العطار المكتظة بالنازحين غرب خان يونس، جنوب القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 38,713 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 89,166 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.