اخبار العالم

10 مصابين في تصادم أتوبيس وميكروباص على الصحراوي الشرقي بالمنيا

0 نشر
0 تبليغ


محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا-جمال محمد:

أصيب 10 أشخاص بكسور وجروح متنوعة، إثر تصادم أتوبيس وميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي، شمال محافظة المنيا، في الساعة الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع تصادم بين أتوبيس وميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي شمال محافظة المنيا، بحري طريق البستان.

انتقلت الاسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين إصابة 10 أشخاص بإصابات مختلفة ما بين سحجات وكدمات وكسور متفرقة، واشتباه ارتجاج بالمخ.

جرى نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا