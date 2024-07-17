10 مصابين في تصادم أتوبيس وميكروباص على الصحراوي الشرقي بالمنيا



محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا-جمال محمد:

أصيب 10 أشخاص بكسور وجروح متنوعة، إثر تصادم أتوبيس وميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي، شمال محافظة المنيا، في الساعة الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع تصادم بين أتوبيس وميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي شمال محافظة المنيا، بحري طريق البستان.

انتقلت الاسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين إصابة 10 أشخاص بإصابات مختلفة ما بين سحجات وكدمات وكسور متفرقة، واشتباه ارتجاج بالمخ.

جرى نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.