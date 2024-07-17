يؤثر على الذكاء.. استشاري يوضح سلبيات ومخاطر نقص الحديد عند الأطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

قالت الدكتورة خديجة محمد عليان، الباحث بقسم الأنثروبولوجيا البيولوجية، واستشاري طب الأطفال، واستشاري التغذية الإكلينيكية، بمعهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية، إن نقص الحديد عند الأطفال من أكثر الأمراض الغذائية انتشارا بين الأطفال نقص الحديد.

وأضافت عليان خلال مقالة بحثية، أنه يتسبب في الأنيميا ومجموعة من الأعراض الأخرى ويؤثر على نشاط الطفل و تطوره العصبي وقدرته على التحصيل العلمي.

وتابعت استشاري الأطفال أنه يؤثر نقص الحديد سلبا على درجة ذكاء الطفل وعلى حالته المزاجية بل وعلى شهيته للطعام.

وأكدت أنه قد يؤدي إلى تقليل الشهية بدرجة كبيرة وبالتالي تزداد درجة نقص الحديد بشكل أكبر، لذلك يجب اتباع بعض النصائح الطبية والغذائية للوقاية من نقص الحديد.

وذكرت أن أنيميا نقص الحديد تحتاج إلى التدخل العلاجي والتغذوي في حالة الإصابة بها، مشيرة إلى أنه أمر هام لمعرفة الأسباب وتجنبها وتناول الحديد في شكل دوائي والتركيز على الأغذية الغنية بالحديد.