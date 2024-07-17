شكرا لقرائتكم خبر عن بأمر القانون.. المركزى للمحاسبات ملزم بتقديم حساب ختامى لمجلس النواب سنويا والان مع تفاصيل الخبر

حددت المادة 68 من قانون "تأمين المالية الموحد" رقم 6 لسنه 2022، أنه على الجهاز المركزي للمحاسبات تقديم تقريرًا سنويًا لمجلس النواب عن مراجعة القوائم المـالية والحساب الختامي وتقييم الأداء في ضوء أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للجهات الإدارية في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المـالية ، ويرسل نسخة منها إلي مجلس النواب والوزارة والوزارة المختصة بشئون التخطيط والوزارات المختصة أو الجهات المستقلة.

وعرف قانون المالية الموحد الحساب الختامى بأنه تقرير عن التنفيذ الفعلى لموازنات الجهات الادارية الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والملحقة بها فى نهاية السنة المالية.