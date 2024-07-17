5 قتلى بإطلاق نار في محيط مسجد بسلطنة عمان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

لقي 5 أشخاص مصرعهم، واستشهد رجل أمن، وأصيب عدد آخر، جراء حادثة إطلاق نار في محيط أحد المساجد بمنطقة الوادي الكبير في سلطنة عمان.

وأعلنت شرطة عمان إنهاء إجراءات التعامل مع الحادث، مؤكدةً وفاة 5 أشخاص واستشهاد أحد رجال الشرطة ووفاة الجناة الثلاثة إضافةً غلى غصابة 28 شخصاً من جنسيات مختلفة، بينهم 4 أشخاص أثناء تأدية واجبهم الوطني من رجال الشرطة ومنتسبي الدفاع المدني والإسعاف.

وأوضحت الشرطة العمانية أنها باشرت الواقعة واتخذت جميع التدابير والإجراءات الأمنية للتعامل مع الموقف.

وأشارت إلى أنها تعمل على استكمال إجراءات جمع الاستدلالات والتحقيق، معربة عن خالص التعازي لأسر المتوفين.

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الباكستانية أن “الهجوم الإرهابي” الذي وقع في منطقة الوادي الكبير بمسقط؛ أدى إلى مقتل 4 مواطنين باكستانيين وإصابة 30 آخرين.

وأضافت الوزارة في بيان نقلته “رويترز”: “أثلج صدورنا أن حكومة سلطنة عُمان حيّدت المهاجمين”.

وذكرت السفارة الباكستانية في مسقط، عبر حسابها في منصة “إكس”، أن السفير في عُمان عمران عاد بعض الجرحى في المستشفيات.

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