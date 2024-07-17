ثروة ترامب تقفز بـ 1.5 مليار دولار بعد محاولة اغتيال فاشلة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قفزت ثروة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بنحو 1.5 مليار دولار خلال ساعات، وذلك بعد أن سجل سهم مجموعة ترمب الإعلامية التي تمتلك منصة “Truth Social” بأكثر من 30% في تداولات سوق الأسهم، في أول رد فعل على محاولة الاغتيال.

وتلامس قيمة شركة “ترامب ميديا” 7.5 مليار دولار ويمتلك ترامب 65% منها. كانت مكاسب السهم في بداية الجلسة قد وصلت إلى أكثر من 50%.

أصيب ترامب برصاصة وعولج في مستشفى محلي، لكنه خرج في وقت متأخر من يوم السبت بعد محاولة اغتيال في تجمع حاشد في ولاية بنسلفانيا يوم السبت.

وأشار محللون إلى أن محاولة الاغتيال قد تزيد من احتمالية فوز ترامب في انتخابات نوفمبر.

وشهدت شركة ترامب ميديا، الشركة الأم لمنصة التواصل الاجتماعي “Truth Social”، تداولات متقلبة طوال السباق الانتخابي. انخفض السهم بنسبة 50% تقريبًا في الأسابيع الثلاثة التي أعقبت إدانة ترامب بجناية، وهو أيضًا المساهم الأكبر في الشركة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تكافح فيه شركة “Truth Social” لتنمية قاعدة مستخدميها الصغيرة.

في تقرير أرباح الربع الأول، الذي تم تقديمه في مايو، سجلت شركة “Trump Media” خسارة صافية قدرها 327.6 مليون دولار وإجمالي إيرادات قدره 770.500 دولار. وحذرت الشركة المستثمرين الشهر الماضي من أنه إذا استخدم ترامب منصات وسائط اجتماعية أخرى غير Truth Social، فقد يكون لذلك تأثير سلبي جوهري على أعمال وعمليات “TMTG”.

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