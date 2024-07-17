شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مقتل 6 أشخاص و3 مهاجمين إثر إطلاق نار في محيط مسجد بمسقط والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قُتل ستة أشخاص بينهم أربعة باكستانيين وشرطي، إضافة إلى ثلاثة مهاجمين، فيما أصيب 28 آخرون على الأقلّ بجروح ليل الإثنين الثلاثاء في عملية إطلاق نار بمحيط مسجد الوادي الكبير في مسقط، في حادثة نادرًا ما تشهدها السلطنة الخليجية الهادئة.

وأعلنت شرطة عُمان السلطانية في بيان نشرته عبر حسابها على منصّة “إكس” الثلاثاء: “أسفرت الحادثة عن وفاة خمسة أشخاص واستشهاد أحد رجال الشرطة ووفاة الجناة الثلاثة إضافة إلى إصابة 28 شخصاً من جنسيات مختلفة بينهم 4 أشخاص أثناء تأدية واجبهم الوطني من رجال الشرطة ومنتسبي هيئة الدفاع الدني والإسعاف”.

وكانت الشرطة أعلنت في بيان مقتضب سابقاً أنّها “تعاملت مع حادثة إطلاق نار في محيط أحد المساجد في منطقة الوادي الكبير”.

من جهتها، أفادت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان أنه “وفقاً لآخر المعلومات الواردة من السلطات العمانية، استشهد أربعة باكستانيين نتيجة إطلاق النار، معربة عن سرورها لتمكن السلطات العُمانية من “تحييد المهاجمين”.

وفي وقت لاحق، أعلنت السفارة الهندية في عمان عبر “إكس” أن “وزارة الخارجية في سلطنة عمان أبلغت أن مواطناً هندياً فقد حياته وأصيب آخر” في الهجوم.

“احتجاز رهائن”

وعاد السفير الباكستاني في عُمان عمران علي بعض الجرحى في المستشفيات، وفق ما أفادت السفارة على منصة “إكس”.

ونشرت مقطع فيديو دعا فيه السفير الجالية الباكستانية في السلطنة إلى التعاون مع السلطات المحلية وتجنّب الذهاب إلى موقع إطلاق النار.

وقال علي “لقد زرتُ ثلاثة أو أربعة مستشفيات. وبفضل الله، جميع المصابين بخير”.

وأضاف “نحن على تواصل مع السلطات العمانية وكذلك المستشفيات. وموظفينا على أهبة الاستعداد للتبرع بالدم في حالات الطوارئ في السفارة”، مشيرًا إلى أنه تم إنشاء خط ساخن لتلقي اتصالات من الجرحى وأقاربهم.

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