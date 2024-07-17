شبيه ترامب يتجول في الشوارع واضعا ضمادة على أذنه (فيديو)

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-متابعات

انتشر مقطع مصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي لرجل يشبه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وهو يتجول في شوارع لونغ بيتش ويحيي “مؤيديه”.

وظهر الرجل وهو يضع ضمادة على أذنه اليمنى وهي نفسها التي أصيب بالرصاص يوم السبت الماضي عندما تعرض المرشح الرئاسي الجمهوري لمحاولة اغتيال في تجمع انتخابي في ولاية بنلسفانيا.

وقام الرجل الذي ارتدى بذلة وقبعة حمراء مثل التي يرتديها ترامب بإلقاء التحية على عدد من مؤيديه في لونغ بيتش، نيويورك ودخل إحدى الحانات حيث سأله أحدهم: “كيف حال أذنك؟”.