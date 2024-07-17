ترامب: لن أسعى لإقالة جيروم باول قبل انتهاء فترة ولايته

ياسر رشاد - القاهرة - قال المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، إنه لن يسعى إلى إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول قبل انتهاء فترة ولايته.

وأضاف في مقابلة مع بلومبرج، نشرت فجر اليوم الأربعاء، أنه سيدرس تعيين جيمي ديمون الرئيس التنفيذي لبنك جيه.بي مورجان وزيرًا للخزانة إذا فاز في انتخابات الخامس من نوفمبر .

ورفض جيه.بي مورجان التعليق على تصريحات ترامب. وتستمر ولاية باول حتى يناير 2028.

وقال ترامب، إنه يتعين على مجلس الاحتياطي الاتحادي الإحجام عن خفض أسعار الفائدة قبل انتخابات نوفمبر التي يواجه فيها المرشح الرئاسي الجمهوري الرئيس الأمريكي الديمقراطي جو بايدن.

وأضاف ترامب في المقابلة، إنه سيخفض معدل الضريبة على الشركات إلى ما يصل إلى 15 بالمئة، وأنه لم يعد يخطط لحظر تطبيق الوسائط الاجتماعية تيك توك.

وبالإضافة إلى استهداف الصين برسوم جمركية جديدة تتراوح بين 60 إلى 100%، قال ترامب إنه سيفرض رسومًا شاملة نسبتها 10% على الواردات من الدول الأخرى، مشيرًا إلى شكاوى من عدم شراء الدول الأجنبية ما يكفي من السلع الأمريكية