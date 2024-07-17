داعش يعلن مسئوليته عن حادث سلطنة عمان

ياسر رشاد - القاهرة -

أعلن تنظيم "داعش" عبر تطبيق تلجرام مسؤوليته عن الهجوم على مسجد في سلطنة عُمان تسبب في مقتل تسعة أشخاص منهم شرطي وثلاثة مهاجمين وإصابة ما يزيد على 28 آخرين.

ونشر التنظيم في وقت متأخر من يوم امس الثلاثاء ما قال إنه تسجيل مصور للهجوم على موقعه على تطبيق تلجرام.

وأضاف التنظيم أن "الهجوم أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 30 شخصا وخمسة من القوات العُمانية بينهم ضابط في الشرطة"، وفقما نقلت "رويترز".

وأعلنت الشرطة العُمانية، مساء الثلاثاء، إنهاء إجراءات التعامل مع حادثة إطلاق النار التي وقعت الإثنين بمنطقة الوادي الكبير في محافظة مسقط

وأسفرت الحادثة حسبما نقلت وكالة الأنباء العُمانية عن "وفاة خمسة أشخاص واستشهاد أحد رجال الشرطة ومقتل الجناة الثلاثة إضافة إلى إصابة (28) شخصا من جنسيات مختلفة بينهم (4) أشخاص أثناء تأدية واجبهم الوطني من رجال الشرطة ومنتسبي هيئة الدفاع المدني والإسعاف تم نقلهم إلى المؤسسات الصحية لتلقي العلاج، وتتواصل عمليات التحري والبحث والتحقيقات في ملابسات الحادثة".

وشددت الشرطة العُمانية على "ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الالتفات للمعلومات الصادرة من الجهات غير الموثوقة