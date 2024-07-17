توقف مضخات الصرف الصحي عن الخدمة بدير البلح

ياسر رشاد - القاهرة - خرجت مضخات الصرف الصحي في مدينة دير البلح في غزة عن الخدمة امس الثلاثاء بسبب نفاد الوقود، وفق ما أعلنت بلديتها مبدية خشيتها من تفشي الأمراض.

ولجأ إلى دير البلح عشرات آلاف الأشخاص هربا من المعارك الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس، وقد حذّرت السلطات المحلية من "كارثة صحية وبيئية" تتهدّد أكثر من 700 ألف شخص يقطنون المدينة.

وجاء في بيان "تعلن بلدية دير البلح عن توقف العمل بمحطات معالجة الصرف الصحي بدير البلح نتيجة نفاد كمية السولار اللازم للتشغيل".

وحذّرت البلدية من "عدم توفر السولار بالكمية المطلوبة خلال الساعات القادمة وما يترتب عليه من كارثة ستعيشها المدينة وغرق الشوارع بمياه الصرف الصحي".

ولا إمدادات كهرباء في غزة منذ اندلاع الحرب التي أشعل فتيلها هجوم غير مسبوق شنّته حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر.

وتعالج محطات الصرف الصحي المياه الآسنة وتكررها قبل أن تصب في البحر المتوسط.