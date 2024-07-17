منصور يجري اجتماعات مع عدد من ممثلي الدول على هامش منتدى الامم المتحدة السياسي

ياسر رشاد - القاهرة -

عقد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، اجتماعات ثنائية على هامش انعقاد منتدى الأمم المتحدة السياسي رفيع المستوى لعام 2024، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك تحت عنوان "من قمة أهداف التنمية المستدامة نحو قمة المستقبل"، وفقا ل" وفا".

والتقى منصور مع رئيسة تشيلي السابقة، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان السابقة، ميشيل باشليت، في مكتب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي تترأسه بلدها لهذا العام.

وأطلع منصور، باشليت على آخر التطورات في فلسطين، مؤكدا ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على فلسطين، خاصة قطاع غزة، وتوفير المساعدات الإنسانية بالحجم المطلوب، وعودة المواطنين في القطاع إلى المناطق التي هجّروا منها.

كما ناقش الطرفان عدة مسائل عملية متعلقة بإنجاز الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني وفي المقدمة منها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

كما التقى منصور مع وزير الشؤون الاجتماعية الإسباني بابلو بوستندي، حيث شكر إسبانيا على اعترافها بدولة فلسطين ومساعيها لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وزيادة المساعدات الإنسانية للمواطنين في القطاع.

ما تباحث الطرفان سبل تقديم المساعدة وتعزيز التعاون بين البلدين على الأصعدة كافة.

والتقى منصور مع مبعوث سويسرا للسلام في الشرق الأوسط وولف جانج، والذي سيقوم بتمثيل بلده سويسرا في اجتماع مجلس الأمن المزمع عقده اليوم الأربعاء 17 تموز/يوليو، لمناقشة آخر التطورات بشأن القضية الفلسطينية.

وناقش اللقاء، جهود سويسرا في محاولة عقد دائرة مستديرة حول حل الدولتين، والمشاورات التي تجريها في هذا الشأن.

ووضع منصور المبعوث السويسري في صورة الأحداث الجارية على الأرض، واستعرض سلسلة من المقترحات والأفكار المتعلقة بوقف العدوان على غزة وتقديم المساعدات للفلسطينيين وأوضاع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وآفاق السلام، خاصة مع قرب صدور الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول الوضع القانوني للاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية والآثار القانونية المترتبة على حرمان الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير وتنفيذ سياسات الضم والاستيطان والفصل العنصري (الأبارتهايد) ضد الفلسطينيين على أرض وطنهم.

واتفق الطرفان على مواصلة المشاورات بينهم بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.