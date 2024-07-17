3 مسارات لتحسين المنظومة التعليمية ببرنامج الحكومة الجديدة.. تعرف عليهم

وعقدت اللجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة اجتماعات مكثفة خلال الأيام الماضية استعرض خلالها الوزراء بياناتهم عن برنامج الحكومة الجديدة وسط نقاشات موسعة ومستفيضة بين النواب والوزراء المعنيين وصولا الى إيجاد حلول عاجلة للمشاكل والتحديات التي تواجه الدولة على جميع المستويات.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012