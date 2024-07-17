3 مسارات لتحسين المنظومة التعليمية ببرنامج الحكومة الجديدة.. تعرف عليهم

محمد اسماعيل - القاهرة - ب- عمرو صالح:
كشف تقرير اللجنة المشكلة من مجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة الجديدة عن خطتها لرفع كفائة المنظومة التعليمية.
ويستعرض "الخليج 365" خلال السطور التالية خطة الحكومة لرفع كفائة المنظومة التعليمية وفقا للتقرير الصادر عن اللجنة والتي جاءت في 3 مسارات وهم:
المسار الأول: الإرتقاء بالمنظومة التعليمية بأبعادها كافة بواسطة رفع كفائة النظام التعليمي وتطوير المناهج الدراسية والإرتقاء بمنظومة التعليم الفني ورفع كفائة أداء المعلمين.
المسار الثاني: تعليم شامل للجميع والتأهيل التعليمي والتربوي للطلاب.
المسار الثالث: تشجيع البحث والتطوير وتنويع مصادر التمويل بالمنظومة التعليمية والبحثية سواء من خلال الدعم الحكومي أو دعم القطاع الخاص.
وعقدت اللجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة اجتماعات مكثفة خلال الأيام الماضية استعرض خلالها الوزراء بياناتهم عن برنامج الحكومة الجديدة وسط نقاشات موسعة ومستفيضة بين النواب والوزراء المعنيين وصولا الى إيجاد حلول عاجلة للمشاكل والتحديات التي تواجه الدولة على جميع المستويات.