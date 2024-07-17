نشرة التوك شو| موعد انخفاض أسعار البطاطس.. وتصريحات مهمة لوزير الصناعة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

تناولت برامج التوك شو، أمس الثلاثاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد الخليج 365 أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

الأرصاد تحذر: بداية موجة شديدة الحرارة في هذا الموعد

أكد الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الشعور بارتفاع درجات الحرارة يعود إلى ارتفاع نسبة الرطوبة، مما يجعل الحرارة المحسوسة تزيد عن معدلها الطبيعي.

وأوضح شاهين أن الارتفاع الحالي في درجات الحرارة سببه التأثر باندفاع كتلة هوائية شديدة الحرارة وجافة من جنوب شرق شبه الجزيرة الهندية المعروفة باسم المنخفض الهندي الموسمي، ويصاحب هذه الكتلة الهوائية الحارة مزيد من الرطوبة، وهو ما يتسبب في زيادة الشعور بشدة حرارة الطقس.

وكشف شاهين أن الموجة الحارة ستستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل على أقل تقدير، حيث تشهد القاهرة والمناطق الساحلية على البحر المتوسط معدلات رطوبة مرتفعة وحرارة محسوسة تصل إلى 40 درجة مئوية.

وزير الزراعة يكشف موعد انخفاض سعر البطاطس

أكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن عملية تصدير الحاصلات الزراعية تتم تدريجيًا وفقًا لطلبات السوق المحلي والعالمي، موضحًا أن الارتفاع الحالي في أسعار بعض الخضروات مثل البطاطس ليس بسبب نقص المعروض بل يعود إلى انتهاء الموسم التخزين لتلك المحاصيل.

وقال فاروق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "لسنا في موسم البطاطس والموجود حاليا في الأسواق هو المخزن، وهناك مشكلة عالمية في البطاطس هذا العام وارتفاع أسعارها كان على مستوى العالم وليس مصر فقط".

وأشار فاروق، إلى أن الأسعار ستعود إلى معدلاتها الطبيعية مع بداية العروة الجديدة من البطاطس في شهر نوفمبر المقبل.



كامل الوزير: هنصنع الدولار.. وتطوير الصناعة سيحل أزمات "الكهرباء والعيش"

أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، على الأهمية الكبيرة للصناعات الصغيرة والمتوسطة في خطط التنمية الاقتصادية الشاملة للدولة.

وكشف الوزير خلال مشاركته في برنامج "كلام في السياسة" على "إكسترا نيوز"، عن حصول هذه القطاعات الحيوية على دعم تام وكامل من وزارة الصناعة والجهات المعنية الأخرى، مضيفًا أن الجهاز الخاص بالصناعات الصغيرة والمتوسطة يتولى الإشراف الإداري والمالي على هذه المشاريع.

أشار الوزير، إلى دور مختلف الوزارات والأجهزة الحكومية المشاركة في العملية التنموية، بما في ذلك وزارات قطاع الأعمال والإسكان والصناعة والإنتاج الحربي والبترول والكهرباء والداخلية والدفاع، والتي تعمل جميعها بشكل مشترك لتطوير الصناعات المصرية وتحقيق التقدم الاقتصادي المنشود.



كامل الوزير: مخدناش قروض للرفاهية وهنقدر نسددها من إيراداتنا

https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2024/7/16/2612804

أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، على الارتباط الوثيق بين مشاريع البنية التحتية المختلفة، وخاصة فيما يتعلق بشبكة الطرق والمستشفيات والمراكز الصحية في المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأوضح الوزير أنه لا يمكن إنشاء مراكز صحية ومستشفيات في مناطق تفتقر إلى طرق ممهدة ووسائل نقل سهلة ومتاحة للجميع.

وأضاف الوزير، أن الشعب المصري يتمتع بالذكاء والفطنة ويدرك أولويات الحكومة في تنفيذ المشاريع التي تخدم المصلحة العليا للبلاد، ورغم تعرض الحكومة أحيانا لانتقادات وهجوم، فإننا مصرون على أن الهدف الأسمى يبقى خدمة الشعب والعمل على النهوض بمستوى الخدمات والمرافق المتاحة للجمهور.



كامل الوزير: المونوريل ليس رفاهية وسيدخل مراحله التجريبية أكتوبر المقبل

تحدث الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن تقليل وتيرة بعض المشروعات الخدمية لإعطاء الأولوية لمشاريع أخرى تخدم الصناعة والزراعة والسياحة.

وخلال حواره في برنامج "كلام في السياسة" على "إكسترا نيوز"، أشار الوزير إلى أن الإنجازات التي تمت كانت ضمن قائمة الأولويات، مع وجود خطط مستقبلية لمشروعات استثمارية في هذه القطاعات.

وأوضح الوزير أن المشروعات الزراعية تحتاج إلى بنية تحتية قوية، خاصة فيما يتعلق بالمياه، وأنه يمكن تأجيل بعض المشروعات للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.

كما نوه إلى أن المونوريل ليس رفاهية بل ضرورة، وسوف يدخل مرحلة التجارب في أكتوبر المقبل.

وزير التموين يعلن: ندرس التحول من الدعم العيني للنقدي الكامل

أكد شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الحكومة تتابع عن كثب حركة الأسعار في الأسواق وتتحرك لضبط الأوضاع لضمان استقرار الأسعار.

وكشف الوزير خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "على مسؤوليتي"، على شاشة قناة "صدى البلد"، عن وجود استقرار ملحوظ في أسعار السلع الغذائية منذ شهر مارس الماضي، مؤكداً أن الأجهزة المعنية تقوم بمراقبة الأسواق واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التلاعب بالأسعار وتوفير الكميات الكافية من السلع لجميع المستهلكين.

وأوضح الوزير أن هناك جهودا مستمرة لتنقية قوائم الحاصلين على الدعم وتحديد الفئات الأكثر احتياجاً والأحق بالحصول عليه، وأعلن استعداد الحكومة لمناقشة ودراسة فكرة الانتقال من نظام الدعم العيني إلى الدعم النقدي الكامل وتقديمها للحوار الوطني لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

علي الدين هلال: لا يمكن الشروع في إعادة إعمار غزة دون ضمان عدم وقوع حرب جديدة

تناول الدكتور علي الدين هلال، مقرر المحور السياسي بالحوار الوطني، جوانب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وإمكانيات حله.

وخلال حواره في برنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى على "صدى البلد"، لفت هلال إلى أن حل الدولتين لم يكن مطروحًا في السياسة العملية بالقدر الذي هو عليه الآن، رغم وروده في الوثائق الرسمية.

وأكد هلال على المعنويات العالية للشعب الفلسطيني رغم الخسائر الفادحة التي تكبدوها، مشيرًا إلى الدور البطولي للمقاومة في استمرار القتال لمدة تسعة أشهر، وتساءل عن كيفية توفير الذخائر والسلاح والموارد الأساسية مثل الماء والغذاء.