شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج الحكومة.. حماية الأمن الداخلى ودعم المنظومة الأمنية والان مع تفاصيل الخبر

يعكس البرنامج الذى وضعته الحكومة الجديدة، ريادتها فى حماية الأمن القومى المصرى، على مختلف الأصعدة والمحاور، فعلى مستوى محيطها الأفريقى، رسم البرنامج خريطة مصرية لتطوير علاقاتها بدول القارة السمراء،عبر مرتكزا ومحاور، تهدف فى مجملها إلى صيانة محددات أمن مصر القومى، والاستمرار فى الإسهام فى قيادة العمل الأفريقى بشكل مشترك مع الدول الأفريقية الشقيقة والتعبير عن الصوت الأفريقى والدفاع عن مصالح شعوب القارة الأفريقية على المستويين الإقليمى والدولى.

وتركز الدولة على تطوير منظومة أمنية متكاملة تعتمد على التقنيات الحديثة لضمان الأمن الداخلى للبلاد وتعزيز استقراره، ومن ثم يهدف البرنامج الفرعي "حماية الأمن الداخلى ودعم المنظومة الأمنية" إلى:



تعزيز المنظومة الأمنية لتتواكب مع المستجدات المتسارعة في التهديدات الأمنية من خلال توظيف التقنيات الحديثة لتعزيز أمن واستقرار البلاد.

مواصلة تنفيذ استراتيجية السياسة الإعلامية للقضايا الأمنية وذلك لكشف الحقائق للرأي العام والتوعية المجتمعية حول الالقضايا المثارة.

مواصلة تعميم التجربة الرائدة في تطوير السياسة العقابية بإنشاء مراكز إصلاح وتأهيل متطورة متوافقة مع المعايير القياسية الدولية بديلا للسجون التقليدية والتي لاقت إشادة من المنظمات الدولية المعنية.