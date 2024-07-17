مقتل وإصابة عدد من الفلسطينيين بقصف إسرائيلي استهدف منزلًا مأهولًا في مدينة غزة

أفادت مصادر لـ"وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، بأنّ "طائرات حربيّة إسرائيليّة قصفت منزلًا مأهولًا يعود لعائلة التتر في مدينة غزة، ما أدىّ لسقوط عدد من الضّحايا، وإصابة عدد آخر من المواطنين معظمهم من الأطفال والنّساء"، مؤكّدةً أنّ "القوّات الإسرائيليّة تواصل قصفها لمناطق عدّة في قطاع غزة، خاصّةً شمال مخيم النصيرات وسط القطاع".
وتواصل القوّات الإسرائيليّة عدوانها على قطاع غزة، برًّا وبحرًا وجوًّا، منذ السّابع من تشرين الأوّل 2023، ما أسفر عن مقتل أكثر من 38,713 فلسطينيًّا، أغلبيّتهم من النّساء والأطفال، وإصابة أكثر من 89,166 آخرين، في حصيلة غير نهائيّة.
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