بسبب منخفض الهند.. الأرصاد: ارتفاع جديد في درجات الحرارة حتى هذا الموعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك بداية ارتفاع طفيف في درجات الحرارة نتيجة تأثر البلاد بالكتل الهوائية شديدة الحرارة، مع منخفض الهند الموسمي، بالإضافة إلى ارتفاع مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وأضافت "غانم" في تصريحات خاصة إلى "الخليج 365"، أن تعرض البلاد لتلك الكتل يؤدي إلى ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بمعدل من 2 درجة إلى 3 درجات على أغلب الأنحاء.

ولفتت إلى أن هذا هو بداية لموجة شديدة الحرارة تؤثر على معظم محافظات الجمهورية مع ارتفاع نسب درجات الرطوبة، والتي تزيد الإحساس بارتفاع قيم درجات الحرارة.

وأشارت أن درجات الحرارة العظمى غدا على القاهرة الكبرى تتراوح من 37- 38 درجة، أما عن قيمة درجة الحرارة المقاسة والمحسوسة تكون من 39-40، لافتة إلى أن هذه الارتفاعات مستمرة حتى بداية الأسبوع المقبل.