شكرا لقرائتكم خبر عن المؤتمر: وضع مخرجات الحوار الوطنى فى أولوية الحكومة يؤكد تحقيق التناغم السياسى والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الحوار الوطنى أصبح همزة الوصل بين الحكومة الجديدة والمواطن، والدليل على ذلك أن الحكومة الجديدة أخذت المخرجات لتضمينها فى برنامجها الجديد، وهو ما يؤكد حرص الدولة على التواصل بين القوى السياسية والمجتمع.

وأشار غنيم، إلى أن الحوار الوطنى شكل حالة من التناغم بين القوى السياسية غير مسبوقة خلال الفترة الأخيرة، واستمراره يبعث برسائل مهمة في هذا التوقيت بحرص الدولة والقيادة السياسية على التواصل وطرح الأفكار والرؤى بين كافة القوى السياسية والمجتمعية والخروج بمجموعة توصيات سبق وأن نفذت أغلبها من خلال رفعها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ومنها إلى الهيئات المعنية، وهناك اهتمام غير مسبوق من قبل القيادة السياسية بالحوار الوطنى.

وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن الحوار الوطنى أحدث حالة من الزخم فى الشارع المصرى، سواء على الصعيد السياسى أو الحزبى، والمواطن البسيط، خاصة وأنه يركز على الأولويات الرئيسية المتعلقة بالتكليفات والمهام التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الدكتور مصطفى مصطفى مدبولى وطرح الرؤى والأفكار وفق أجندة عمل الحكومة في المرحلة المقبلة ووفق الأولويات التي يجب أن تكون على الأساس في التعامل مع الحكومة الجديدة في الفترة المقبلة.

وأكد غنيم، أن هناك تجاوب فعال ونشط بين الحوار الوطنى والحكومة، فيما يحقق الأهداف الرئيسية من هذا الحوار الذي يتم في مناخ جديد بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأن الحوار خلال هذه الفترة أصبح من الأدوات والقوى الأساسية في مناقشة المشاكل وطرح الحلول من خلال أفكار ودراسات متنوعة من مختلف الشرائح السياسية والحزبية.

