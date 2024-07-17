مسؤول روسي: الغرب اخترع اتفاقيات الضمان الأمني مع أوكرانيا لتجنب انضمامها إلى الناتو

اشار مدير القسم الثاني لبلدان رابطة الدول المستقلة في الخارجية الروسية أليكسي بوليشوك، الى أن "الغرب اخترع ما يسمى باتفاقيات الضمان الأمني مع أوكرانيا لتجنب انضمام كييف إلى حلف الناتو".

ولفت في مقابلة مع وكالة "تاس" ردا على سؤال حول الغرض من توقيع هذه الوثائق، الى ان "هناك رأي مفاده بأن ما يسمى باتفاقيات الضمانات الأمنية هي بديل لعضوية أوكرانيا في حلف الناتو.. لقد تم اختراعها من قبل الدول الغربية لتجنب قبول كييف في الحلف، ولإرضاء القيادة الأوكرانية المستاءة من ذلك وإجبارها على مواصلة المواجهة المسلحة مع روسيا".

واضاف أنه "تم بالفعل توقيع 20 اتفاقية من هذا النوع جميعها ذات طبيعة إعلانية، ولا يمكن لمثل هذه الوثائق أن تؤثر على مسار العملية العسكرية الخاصة للقوات المسلحة لروسيا الاتحادية".

وكان أمين عام حلف "الناتو" السابق ينس ستولتنبرغ قد أكد في كلمة القاها خلال قمة "الناتو" مؤخرا أنه "لا يوجد إجماع في الحلف على قبول انضمام أوكرانيا لصفوفه".