الأمم المتحدة: كل مكان في غزة منطقة موت محتملة

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن كل مكان في غزة يعد «منطقة موت محتملة». جاء ذلك في منشور على حساب الأمين العام للأمم المتحدة بمنصة «إكس» أمس. وقال غوتيريش، إن الدمار في غزة «غير مفهوم وغير مقبول، لا يوجد أي مكان آمن» ودعا الأمين العام للأمم المتحدة الأطراف كافة إلى «إبداء الشجاعة السياسية والرغبة لتحقيق اتفاق». ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة، متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية، وبتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة. في غضون ذلك، قالت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، أمس، إنها بحثت مع ممثلي الدول العربية في المجلس ضرورة استكمال مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وكتبت جرينفيلد على منصة «إكس»: «تمت مناقشة ما تم إحرازه من تقدم نحو الوقف الفوري لإطلاق النار مع إطلاق سراح المحتجزين في إطار قرار مجلس الأمن الدولي 2735».