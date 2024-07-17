أوربان: ترامب مستعد للتوسط فوراً للسلام بين روسيا وأوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - عواصم (وكالات)

قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أمس، في رسالة لزعماء دول الاتحاد الأوروبي، إن المرشح «الجمهوري» للرئاسة الأميركية دونالد ترامب مستعد للعمل «على الفور» كوسيط سلام في الحرب الروسية الأوكرانية إذا تم انتخابه في نوفمبر المقبل.

وصاغ أوربان الرسالة التي وجهها إلى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل وجرت مشاركتها مع كل زعماء الاتحاد الأوروبي، بعد أن أجرى محادثات مع ترامب ومع زعماء أوكرانيا وروسيا والصين.

وكتب أوربان في الرسالة يقول «بوسعي يقيناً القول إنه بعد فترة وجيزة من فوزه في الانتخابات، لن ينتظر ترامب حتى تنصيبه، سيكون مستعداً للعمل كوسيط سلام على الفور. لديه خطط مفصلة وراسخة لذلك». وفاجأ رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، وهو من مؤيدي ترامب منذ فترة طويلة، العواصم بزيارات في الأسبوعين الماضيين في «مهمة سلام» على طريقته الخاصة بعد أن تولت المجر الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.

وقال أوربان في الرسالة، إن الرئيس الأميركي جو بايدن «يبذل جهوداً هائلة» للبقاء في السباق الانتخابي، وأشار إلى أنه «لا يستطيع تغيير السياسة الأميركية الحالية المؤيدة للحرب».

ولطالما انتقد أوربان الدعم العسكري الأوروبي لأوكرانيا على خلاف معظم الحلفاء الذين يدعمون جهود كييف الحربية.

وقال الزعيم المجري، إن فوز ترامب سيغير تقاسم العبء بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالدعم المالي لأوكرانيا، على حساب الأوروبيين. وقال «استراتيجيتنا الأوروبية باسم الوحدة عبر الأطلسي تتبع سياسة الولايات المتحدة المؤيدة للحرب. وليس لدينا استراتيجية أوروبية مستقلة ذات سيادة أو خطة عمل سياسية حتى الآن».

وأضاف «أقترح مناقشة مدى منطقية استمرار هذه السياسة في المستقبل».

واقترح أوربان «إعادة فتح خطوط اتصال دبلوماسي مباشرة مع روسيا» مع الحفاظ على اتصالات رفيعة المستوى مع كييف، وإجراء محادثات مع الصين «عن أنماط مؤتمر السلام المقبل».

وفي السياق ذاته، ردّ الكرملين بحذر شديد على تصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي فتح الباب أول أمس أمام محادثات مع موسكو، للمرة الأولى منذ ربيع عام 2022، طارحاً حضور موسكو قمة سلام مستقبلية.

وأكد زيلينسكي أنّه يؤيّد حضور موسكو قمة مقبلة، بعد مؤتمر نُظّم في سويسرا منتصف يونيو الماضي بشأن السلام في أوكرانيا وجمع عشرات رؤساء الدول والحكومات بينما استُبعدت روسيا.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في مقابلة مع قناة «زفيزدا» نُقلت عبر «تلغرام» أمس «إنّ قمة السلام الأولى لم تكن قمة سلام على الإطلاق. لذا، ربما من الضروري أولاً فهم ما يعنيه (زيلينسكي)».

وكان زيلينسكي أعلن أول أمس أنّه يريد تقديم «خطّة للسلام العادل» في نوفمبر (شهر الانتخابات الرئاسية الأميركية)، وذلك بعد عامين ونصف العام من بدء النزاع في أوكرانيا الذي خلّف مئات آلاف الضحايا.

وفي الوقت ذاته، أعرب عن أمله في عقد قمّة أخرى بشأن السلام في أوكرانيا يمكن أن تشارك فيها موسكو هذه المرة. وقال «أعتقد أنّه يجب أن يشارك ممثلون روس في هذه القمة الثانية».

لكن هذه المرة هي الأولى منذ فشل المحادثات في ربيع عام 2022، التي يطرح فيها زيلينسكي فكرة إجراء مناقشات مع روسيا من دون انسحاب روسي مسبق من الأراضي الأوكرانية.